Vigo, en búsqueda de su Papá Noel: deberá saber cuatro idiomas y ser ágil de mente

El alcalde con Papá Noel en la casa ubicada en Policarpo Sanz Concello de Vigo

La Navidad de Vigo es ya un evento de relevancia nacional. El Concello busca las mejores luces, las mejores atracciones y los mejores mercados, una exigencia que también pesa sobre Papá Noel.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha ido desvelando algunas sorpresas de su Navidad. Entre ellas, este año no habrá que hacer cola para ver a Papá Noel y pone un sistema de tíckets.

Los niños serán recibidos en orden por la barba blanca de Santa Claus, que este año tendrá que superar una serie de duros requisitos para poder visitar Vigo.

El Concello ya ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para ser Papá Noel, que tendrá que tener un perfil muy específico: aspecto corpulento, paciente, amable, dinámico y empático.

Ahora bien, las exigencias del gobierno de Abel Caballero son cada vez mayores a medida que se sigue leyendo el documento aprobado por el Concello. Papá Noel deberá tener agilidad mental, facilidad de comunicación y experiencia con trabajo infantil.

Además, Santa Claus deberá ser también políglota para entender a todos los niños que se sienten en su regazo. El Concello pide a las personas solicitantes saber hasta cuatro idiomas: castellano, gallego, inglés y portugués.

Puerta del Sol de Vigo en Navidad. Concello de Vigo

La persona escogida por la corporación local será Papá Noel desde el 21 de noviembre hasta el 26 de diciembre, cuando se convertirá en Cartero Real hasta el 4 de enero. También vivirán una transformación similar los elfos que acompañarán a Santa Claus, que luego se transformarán en pajes reales.

Junto a los figurantes de Papá Noel y los elfos, el Concello de Vigo también busca un coordinador de actividades, que organizará el acceso a la casa de Santa Claus y velará por la seguridad de la actividad.