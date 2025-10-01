El Premio Nobel de la Paz 2021, Dmitry Muratov, se une al Vigo Global Summit 2025

El Congreso Internacional Vigo Global Summit, que se celebrará el 12 y 13 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo, contará con Dmitry Muratov, Premio Nobel de la Paz 2021, como ponente.

La participación del periodista ruso se suma a la ya anunciada de Daron Acemoğlu, Premio Nobel de Economía en 2024, en el panel de personas expertas que estarán presentes en esta edición del evento.

El delegado del Estado de la Zona Franca de Vigo, David Regades, ha destacado a Muratov como una de las figuras más valientes del periodismo contemporáneo, "ya que ha dedicado su vida a informar con rigor para dar voz a quienes no la tienen, incluso poniendo en riesgo su propia seguridad. Es un ejemplo de compromiso, ética y valentía en un momento en el que la verdad se ve tantas veces amenazada".

Regades también ha valorado la presencia de ambas figuras en el congreso: "Contar con estos dos Premios Nobel en Vigo, destacó Regades, supone una oportunidad única para enviar un mensaje claro desde este Congreso: la paz es condición fundamental para el progreso económico y social".

Por su parte, Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de Zona Franca, ha aplaudido la confirmación de la presencia del periodista ruso: "Es de una gran importancia, un Nobel de la Paz hablando en este momento de la imperiosa necesidad de paz".

Está previsto que Muratov ofrezca una charla en formato keynote magistral titulada: "Voces y libertad en la era de las nuevas potencias. Una mirada desde el periodismo y la paz".

Contra el Gobierno de Putin

Desde Zona Franca han recordado que el periodista subastó en junio de 2022 su medalla del Nobel por 103,5 millones de dólares, recaudación que donó íntegramente a Unicef con el fin de atender a las niñas y niños refugiados de la guerra de Ucrania. Ese mismo año, sufrió un ataque físico cuando viajaba en tren después de que unos desconocidos lo rociaran con pintura roja mezclada con acetona provocándole quemaduras químicas.

Las presiones del Gobierno de Vladimir Putin se intensificaron en 2023, cuando fue acusado de ser agente extranjero, etiqueta que el Kremlin emplea para restringir la actividad profesional a todo aquel que critique al gobierno de Moscú. Muratov es mundialmente reconocido por haber fundado una de las cabeceras más críticas con el gobierno de Vladimir Putin, el Nóvaya Gazeta, donde también colaboraba la periodista asesinada en 2006, Anna Politkóvskaya. Ante las constantes presiones, Muratov decidió suspender la actividad del diario en Rusia para crear una edición internacional en Riga (Letonia).