Todo listo para el Día de La Policía en Vigo: La Unidad de Caballería llega a Areal

El centro de la ciudad olívica ha sido tomado por uniformes, banderas y, en los últimos minutos, la Unidad de Caballería de la Policía Nacional. Todo parece estar listo para los actos centrales del cuerpo, que tendrán en Vigo este año su sede y que coincidirán en tiempo con la festividad de los Santos Ángeles Custodios.

Esta mañana, los agentes desplegaban los animales en la zona de Areal, causando expectación entre los viandantes -que ya aprovechaban para tomar alguna instantánea—, pero también congestión en el tráfico, especialmente en la citada calle y en la rotonda que comunica con las calles Inés Pérez de Ceta y Pontevedra, así como en Colón.

El acto central del cuerpo policial será mañana jueves, día 2 de octubre, a las 11:30 horas, en la calle García Barbón, donde ya se han instalado gradas y banderolas. Sin embargo, los actos paralelos se han venido sucediendo a lo largo de esta semana en la ciudad. Tras un ciclo de conferencias temáticas, este mismo miércoles se celebrará la Gala de Premios de la Policía Nacional en el Teatro García Barbón.

En el transcurso de la mañana, los agentes han paseado por el centro de la ciudad a lomos de los caballos de la unidad, pasando por, entre otros viales, la calle Oporto o Rosalía de Castro, y como antesala a lo que se podrá ver este jueves en la ciudad olívica. El cuerpo policial también ha aparcado su flota de vehículos en el centro de la ciudad.

Parte de la flota automovilística de la Policía Nacional en Vigo. Cedida

Los hoteles de la zona rozan el lleno

Los hoteles de la zona centro han acogido el evento con ganas, tras comprobar la buena repercusión para sus negocios. Algunos trabajadores certificaban esta mañana una ocupación próxima al 100%. Precisamente, en el Hotel Atlántico, ubicado en las inmediaciones del lugar en el que se llevará a cabo el acto central, se mostraban conformes: "Estamos casi completos gracias, fundamentalmente, al Día de la Policía y a la llegada de peregrinos. Estamos muy satisfechos", concluían.