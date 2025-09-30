Redondela (Pontevedra) se suma a la movilidad vertical: A Praza da Petanca tendrá ascensor

La localidad de Pontevedra seguirá la estela de Vigo sumándose a la movilidad vertical. El municipio dirigido por Digna Rivas instalará un ascensor que salvará el desnivel existente en la Praza da Petanca, un espacio que, gracias a la cofinanciación de la Deputación de Pontevedra, será humanizado.

Un acuerdo entre las administraciones local y provincial permitirá formalizar una inversión de, aproximadamente, un millón de euros -956.700 euros-, para acondicionar un espacio público que, hasta el momento, había sido relegado a zona de paso. De esta manera, a Praza da Petanca sufrirá una renovación que permitirá su uniformidad, así como la adecuación de un auditorio al aire libre.

Por otro lado, se preparará convenientemente el terreno y se retirará el mobiliario urbano existente para introducir más zonas verdes y arbolado. Del mismo modo, la renovada plaza contará -además de con iluminación de tecnología Led- con bancos, fuentes, y puntos para el estacionamiento de bicicletas.