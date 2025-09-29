Vigo da el primer paso para la constitución de la Empresa Municipal de Vivienda

Vigo da el primer paso para la constitución de su Empresa Municipal de Vivienda. El gobierno local ha designado la comisión que se encargará de elaborar los trámites necesarios para su formación.

El 27 de junio, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció que el Concello invertiría 4,5 millones de euros para la creación de una Empresa Municipal de Vivienda Pública. Asimismo, a principios de septiembre, avanzó que esta herramienta permitirá construir 27 viviendas en Tomás Alonso.

Ahora, un mes más tarde, el regidor socialista ha confirmado que el gobierno local ha dado "el primer paso para la constitución de la sociedad municipal de vivienda". "Se va a encargar de la construcción de viviendas de protección para la gente que lo necesita en Vigo", ha explicado.

En concreto, Caballero ha designado a la comisión que elaborará "la memoria de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos", en palabras del alcalde, que ha resumido: "En suma, se encargará de constituir la Empresa Municipal de Vivienda".

El mismo regidor socialista ha confirmado que él presidirá esta comisión. Además, ha informado que la teniente de alcalde de Urbanismo y Vivienda, María Xosé Caride, será la vicepresidenta.

Este grupo de trabajo también estará compuesto por la1ª teniente de alcalde, Carmela Silva; el teniente de alcalde de Fomento y Servicios, Javier Pardo; la concejala de Política Social, Yolanda Aguiar; la concejala de Turismo y Juventud, María Lago; el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros; y, como apoyo técnico, estarán disponibles el secretario del Pleno, el interventor del Concello y el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

"Ya estamos, no perdemos ni un día y estamos en el proceso de constitución de la Empresa de Vivienda Municipal", ha afirmado Caballero, que considera esta una herramienta "importante" para "tanta gente que necesita una vivienda con un alquiler o un precio digno y asequible".