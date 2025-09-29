Vecinos de Vigo exigen al Concello la paralización del parque canino proyectado en Barreiro

Los vecinos de Barreiro, en el barrio de Lavadores de Vigo, siguen denunciando las carencias del parque canino proyectado para la zona. Denuncian que el Concello sigue un "modelo de jaulas y letrinas", basado en "una guía obsoleta".

"El Concello de Vigo continúa ignorando nuestra propuesta de optimización del futuro parque canino de Barreiro, presentada por registro en marzo y avalada por más de 100 familias con perros de la zona", han indicado en un comunicado.

Ahora, bajo una plataforma ciudadana, estos vecinos recuerdan que se manifestaron hace apenas 15 días para denunciar las "graves carencias" del futuro parque, una protesta que fue respondida por el gobierno local.

Las familias demandan una mayor superficie, también advierten de la poca idoneidad de la ubicación. En respuesta, el Concello aseguró entonces que "la superficie prevista es acorde con la población a la que está destinada".

El argumento municipal, según los vecinos de Barreiro, se basa en una guía obsoleta "que ni siquiera respeta en el diseño de otros parques". "Se trata de una publicación de hace casi una década que ignora nueve años de avances en etología, salud y seguridad de los perros y diseño urbano", afirman.

Los datos aportados por el gobierno local indican que la superficie mínima es de 442 metros cuadrados. Por eso, defienden que el parque de Barreiro multiplica por 2,5 el tamaño mínimo. Los vecinos señalan que este argumento no es más que "una excusa" del Concello, que no es "coherente con su propia norma".

"Múltiples parques proyectados en otras zonas de Vigo no alcanzan este mínimo establecido hace una década: Pizarro (365 m2), Atalaia (380 m2), Castelao (331 m2) y Calvario (363 m2) quedan por debajo de ese mínimo obsoleto, dejando claro que la red de parques proyectada por el Concello es en realidad una red de jaulas y letrinas".

Así, los vecinos de Barreiro consideran que el Concello no ha dado sino "un catálogo de excusas para eludir la responsabilidad y esconder los graves problemas de su propuesta". "Su propuesta de parque, diseñado al mínimo, ya está obsoleto antes de construirse", concluyen.