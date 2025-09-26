Sexto arresto del año a un vecino de Vigo por agredir a su pareja

Si ayer se informaba de la detención de un vecino de Vigo el pasado lunes por un presunto delito de violencia de género tras agredir a su pareja, que suponía el quinto arresto en un año por causas similares, la Policía Local ha comunicado que el mismo individuo fue arrestado otra vez el pasado miércoles.

Fue la propia agredida la que se presentó en la comisaría a primera hora del miércoles para denunciar que su pareja había tratado de robarle dinero y que la había zarandeado y agredido.

Según declaró, se pudo zafar y escapar hasta el lugar ya que vive cerca. Su pareja la persiguió y la esperaba en el exterior de las dependencias del 092.

La mujer presentaba un hematoma en la frente, resultado de otra trifulca con el aludido el pasado lunes, motivo por el cual ya había sido detenido en esa fecha. De hecho, ésa había sido la quinta detención del hombre como presunto autor de un delito de violencia de género.

Tras lo ocurrido el miércoles, fue detenido por sexta vez.