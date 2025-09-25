La Xunta asegura que el Olimpia Valencia de Vigo mejorará la atención a los pacientes

El gerente del Servicio Gallego de Salud, José Ramón Parada, aseguró que la apertura del Centro Integral de Salud Olimpia Valencia en Vigo supondrá una mejora en la atención a los pacientes gracias a nuevos servicios, más profesionales y unas instalaciones amplias, modernas y accesibles.

Este centro se enmarca en la estrategia de modernización de la atención primaria impulsada por la Xunta y reúne en un único espacio consultas de medicina de familia, pediatría, enfermería, fisioterapia, salud bucodental, farmacia, telemedicina y servicios de apoyo diagnóstico.

El nuevo modelo busca integrar atención primaria, urgencias y especialidades en un solo lugar, lo que permitirá a los pacientes evitar desplazamientos y acceder a una atención más resolutiva y coordinada. Parada destacó que la experiencia de centros similares ya en funcionamiento, como los de Lugo y Lalín, avala esta apuesta asistencial, que mejora tanto la calidad de la atención como la cooperación entre los equipos médicos.

El gerente explicó también que la apertura del Olimpia Valencia liberará espacio en otros centros de salud, como el Nicolás Peña, que podrá destinarse a áreas prioritarias como la salud mental. Asimismo, subrayó que el nuevo centro centralizará el servicio de pediatría de varios ambulatorios, incorporando además una consulta de psicología infantil, lo que mejorará la calidad asistencial, optimizará recursos y reforzará la continuidad de los cuidados.

La inversión de 17 millones de euros y los más de 7.300 m² de instalaciones beneficiarán a 42.000 vecinos de Vigo, que verán incrementada la calidad, accesibilidad y eficiencia de la atención sanitaria.

Según Parada, la apertura del Olimpia Valencia constituye una apuesta de futuro por la atención primaria, un compromiso con las próximas generaciones y una decisión orientada a equilibrar las necesidades de la población con la sostenibilidad del sistema.