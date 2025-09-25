Vigo da comienzo a la celebración del Día de la Policía con exposiciones, conciertos y más actividades

Inauguración de las celebraciones del Día del Patrón de la Policía Nacional en Vigo S.P.

Vigo ha dado comienzo este jueves a los actos centrales del Día de la Policía Nacional. Desde ya, se puede disfrutar de las exposiciones y actividades programadas para celebrar el patrón de este cuerpo de seguridad, Santos Ángeles Custodios, que tendrán su colofón el próximo 2 de octubre.

La ciudad olívica es, por primera vez, la sede del Día de la Policía Nacional. "Es la consecuencia natural del profundo respeto, y yo diría del cariño, que esta ciudad siente por vosotros", ha afirmado el subdelegado del Gobierno de España en Pontevedra, Abel Losada, en el acto de inauguración en los jardines de Montero Ríos.

Junto a él, se encontraban el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el jefe de la Policía Nacional en Galicia, Pedro Jesús Pacheco. Estas tres autoridades han detallado las actividades que se llevarán a cabo hasta el próximo jueves 2 de octubre, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidirá la clausura del Día de la Policía.

Dos policías en la "Exposición de Medios" de la Policía Nacional en los jardines de Montero Ríos, Vigo S.P.

Losada y Caballero han destacado que Vigo es una de las ciudades más seguras de España gracias a la labor de la Policía Nacional. "Nuestro trabajo, que compartimos, es la seguridad de la gente", ha destacado el alcalde olívico, que ha acabado su intervención con el aplauso de las decenas de vecinos que se acercaron hasta el Náutico.

Abel Losada y Abel Caballero, en la inauguración del Día del Patrón de la Policía Nacional en Vigo S.P.

"Viva Vigo, Viva la Policía Nacional y Viva España", ha proclamado finalmente Caballero, que ha visitado todas las carpas de la "Exposición de Medios" situada en los jardines de Montero Ríos. Al acto también acudieron representantes de la Diputación de Pontevedra, del Puerto, del Concello de Redondela y de la Policía.

Exposición fotográfica, conciertos o una galería de tiro virtual

La exposición situada en el puerto vigués permanecerá abierta al público hasta las 14:30 horas del próximo jueves 2 de octubre —tiene un horario de mañana y tarde: de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas—. Hasta entonces, los vecinos y vecinas de Vigo podrán acercarse para conocer la historia y el trabajo de la Policía Nacional.

Como indica Europa Press, se trata de una exposición de vehículos históricos y actuales, en la que también participan diversas unidades policiales como la Policía Científica, los GEO, Caballería, Guías Caninos, Brigada Móvil, Unidad Aérea, Tedax-NRBQ o la Unidad contra la Ciberdelincuencia.

Entre las actividades que ofrecen, destaca la galería de tiro virtual, la recogida de huellas y una exposición fotográfica. Asimismo, cuenta con un circuito de coches eléctricos para el disfrute de los más pequeños de la familia, en el que experimentarán la sensación de conducir como un policía.

Más actividades

Esta no es la única actividad organizada por la Policía para los próximos días. El viernes 26, a las 11:30 horas, la Sede Afundación de Vigo acogerá un concierto pedagógico que ofrecerá la Banda de Música de la Policía Nacional.

El sábado 27, habrá una exhibición policial en el auditorio de Castrelos, donde participarán diferentes unidades: UIP, UPR, GEO, TEDAX-NRBQ, Guías Caninos, Caballería y la Unidad Aérea de la Policía Nacional.

Durante las tardes de los días 29 y 30, la Sede de Afundación Vigo será la sede de un ciclo de conferencias sobre la vida de la Policía Nacional. El día 1 de octubre, en el Teatro García Barbón, será la Gala de Premios de la Policía Nacional, que entrega los Premios de Periodismo y el Premio Valores Humanos.

Por último, el 2 de octubre a las 11:30 horas tendrá lugar el acto central del Día de la Policía en la avenida García Barbón de Vigo. Durante el evento se impondrán las condecoraciones al mérito policial. También se celebrará un acto in memoriam en honor a los agentes fallecidos en servicio