El sindicato policial SUP no asistirá a los actos del patrón de la Policía que se celebrará en Vigo

Vigo acogerá el próximo 2 de octubre los actos centrales de la celebración del Día del Patrón de la Policía Nacional, evento al que no acudirá uno de los sindicatos policiales más importantes, el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Según han explicado en un comunicado, no asistirán a la celebración de los Santos Ángeles Custodios como "señal de protesta por el abandono del Gobierno de España a sus policías". Cabe recordar que SUP es el sindicato mayoritario de los policías en Galicia.

"A lo largo del presente año, se han llevado a cabo diversas iniciativas dirigidas a lograr que la Policía Nacional y la Guardia Civil alcancen la plena equiparación salarial y una jubilación en igualdad de condiciones respecto a las policías autonómicas", han señalado desde SUP, que también han exigido "el justo reconocimiento de nuestra labor como una profesión de riesgo".

El sindicato policial considera que los diversos gobiernos estatales no han satisfecho estas demandas y han mantenido "un bochornoso agravio comparativo, acompañado de absoluto silencio y un desprecio sostenido hacia sus demandas". En cuanto al Ministerio del Interior actual, señalan que su respuesta ha sido la "indiferencia".

"Por ello, ha sido necesario recurrir a la vía judicial para tratar de obtener la misma consideración que otras profesiones de riesgo y alcanzar una jubilación digna", han recalcado desde SUP, que recuerdan que la diferencia económica mensual en la jubilación es superior a los 700 euros con otros oficios de riesgo.

Día del Patrón en Vigo

Por estas razones, la SUP no acudirá a Vigo para celebrar los actos centrales del Día de la Policía Nacional, cuyos eventos empezarán este jueves 25 de septiembre y rematarán el próximo 2 de octubre.

Este 25 de septiembre se inaugura la "Exposición de Medios" junto a los jardines de Montero Ríos, donde se podrán conocer de primera mano algunos de los vehículos y medios aéreos policiales más emblemáticos, así como una amplia y variada selección del material usado por las diferentes unidades de la Policía Nacional.

Además, se instalará una galería de tiro virtual y, para los más pequeños, un circuito en el que experimentar la sensación de conducir un coche de policía. La exposición podrá visitarse a partir del jueves, en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 20:30 horas, y hasta las 14:30 horas el día 2 de octubre.

Los días posteriores, ofrecerán diversas actividades como conciertos, exhibiciones o conferencias. El día 1 de octubre a las 19:00 horas tendrá lugar la Gala de Premios Policía Nacional en el Teatro García Barbón, donde se entregarán los Premios de Periodismo y el Premio Valores Humanos.

Finalmente, el 2 de octubre a las 11:30 horas, tendrá lugar el acto central, en el que se entregarán las condecoraciones al mérito policial, así como el acto in memoriam en honor a los agentes fallecidos durante el servicio.