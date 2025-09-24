El PP de Vigo exige al Concello que devuelva 1,2 millones cobrados de más a los vecinos por la basura

El PP de Vigo ha reclamado al Concello la devolución de 1,2 millones de euros cobrados de más a los ciudadanos en el recibo de la basura, y ha acusado a Abel Caballero de "mentir" y "tomar" el pelo a los vigueses con esta cuestión.

La presidenta de los populares, Luisa Sánchez, ha insistido en una rueda de prensa concedida este miércoles en que la subida del canon de Sogama, que pasa de cobrar 43 a 108 euros por tonelada de residuos, tiene su origen en un impuesto estatal, que afecta también a otras ciudades gallegas, como A Coruña, que no están adheridas a Sogama y al resto de ciudades de España. "No es responsabilidad ni de Sogama ni de la Xunta", ha sentenciado.

Además, ha subrayado que el propio Concello aprobó la modificación de la ordenanza fiscal de la basura "para adaptarla" a la ley estatal, una norma que no es una imposición de la UE, ya que se ofrecían otras alternativas diferentes a la aplicación de un impuesto.

Sánchez también ha recordado que Sogama asumió el 60 % de la subida del canon, por lo que, en el caso de Vigo, la empresa pública paga 2,4 millones de euros, mientras que el Concello asumiría una parte de 1,7 millones. Sin embargo, ha recordado, el propio gobierno local admitió que, de la subida del canon, repercutía a los vigueses en los recibos 2,9 millones de euros (1,2 millones de más).

Fondo de cooperación ambiental y canon reducido

Por otra parte, la presidenta del PP de Vigo también ha incidido en que el Concello cobró 1,3 millones de euros del fondo de cooperación ambiental de la Xunta, y que solicitó acogerse al canon reducido de Sogama, lo que supone un ahorro de 1,1 millones de euros si se cumplen unas condiciones vinculadas a la recogida selectiva y el reciclaje.

Luisa Sánchez ha denunciado que el gobierno municipal está cobrando de más a los vigueses porque "o bien hace caja" a costa del bolsillo de los ciudadanos, o bien se anticipa y sabe que no cumplirá los requisitos para tener el canon reducido.

Por todo ello, el grupo municipal del PP presentará una moción en el pleno del próximo lunes para reclamar al gobierno municipal la devolución de esos 1,2 millones de euros, y para exigir que el Ayuntamiento asuma la parte de subida que está repercutiendo, ya que su situación financiera así lo permite. Asimismo, los 'populares' pedirán la modificación de la ley estatal que ha encarecido el canon de Sogama.

Respuesta del Gobierno local

Por su parte, el gobierno local ha respondido a esta denuncia insistiendo en que el canon ha subido este año 4,1 millones de euros, pasando a pagar Vigo 10,2 millones de euros a Sogama.

Así lo ha manifestado, en una breve declaración remitida a los medios, el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros que, no obstante, no se ha referido ni a la petición para tener canon reducido, ni a los 1,3 millones del fondo de cooperación ambiental.

Según ha repetido Aneiros, "la clave" es que la Xunta-Sogama "se embolsa" este año 10,2 millones de euros por ese canon, y que así figura en los presupuestos de ingresos de la administración autonómica, y ha insistido en que, si ese canon baja, el Ayuntamiento bajará también el recibo de la basura.