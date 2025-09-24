Ofrecido por:
Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: "No tenemos que soportar la carga que nos impuso Aznar"
El alcalde socialista considera que Xunta de Galicia "jamás" va a hacer gratuita la AP-9 y que, por tanto, la competencia tiene que tenerla el Estado; también reclama que la autopista autonómica que conecta Vigo y Baiona sea gratis
Seis días después de la decisión del Gobierno de España sobre el dictamen de la Comisión Europea que advierte de irregularidades en la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado de nuevo la gratuidad de esta autopista, así como de la vía autonómica que va desde Vigo a Baiona.
"Quiero volver a insistir que, desde el gobierno de Vigo, reclamamos la gratuidad de la AP-9 desde Tui hasta Ferrol", ha incidido el regidor socialista, que ha asegurado que quiere que la competencia de la autopista la mantenga el Ejecutivo español.
"La comunidad autónoma jamás la va a hacer gratuita y la forma de hacer la gratuidad es simplemente que la gente no pague, como hace y financia el Gobierno de España", ha afirmado, en referencia a las bonificaciones que aplican a la vuelta de los trayectos que se realizan en el mismo día.
"Lo que nosotros tenemos derecho es a no tener que soportar la inmensa carga que nos impuso el Gobierno de Aznar, el Gobierno del Partido Popular", ha añadido el alcalde, que ha indicado que "cada vez que alguien diga que hay que hacerla gratis, hay que decir que condenamos aquella decisión de Aznar".
"Y le pedimos que pida perdón, que pida perdón por habernos condenado durante tanto tiempo a pagar peaje en la autopista", ha recalcado Caballero, que también ha reclamado que la autopista autonómica que conecta Vigo y Baiona también sea gratuita. Asimismo, ha pedido "lo antes posible", la A-52 en túnel a O Porriño.
En este sentido, ha criticado la actitud de los empresarios de Pontevedra y del PP. "Yo escucho que quieren la gratuidad de la AP-9, está bien. ¿Y por qué no la autonómica? ¿Y por qué no hablan de la A-52 en túnel a O Porriño?", ha cuestionado el regidor olívico, que apuesta a que la confederación provincial de empresarios recibe "las instrucciones de Rueda", el presidente de la Xunta.
Facultad de Medicina
Además, el alcalde de Vigo ha vuelto a reclamar a la Xunta de Galicia, en particular al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que promueva una facultad de Medicina en Vigo. Caballero ha insistido que la urbe olívica es "la única gran ciudad de España que no tiene" estos estudios.
"¿Por qué el conselleiro de Sanidade se empeña en ser anti-Vigo y negarnos a la Universidad de Santiago en Vigo la facultad de Medicina?", ha preguntado, recalcando que la ciudad olívica cuenta con "grandes profesionales" e instalaciones para poder acoger este grado universitario.