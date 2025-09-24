El BNG exige a la Xunta que recupere una clase de Primaria en el CEIP Carrasqueira de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido a la Xunta que recupere la línea de Educación Primaria y el profesor que recortó este curso en el CEIP Carrasqueira de Vigo. Los nacionalistas han registrado una serie de iniciativas en el Parlamento gallego para que se rectifique esta decisión.

La diputada nacionalista Alexandra Fernández ha criticado esta decisión por considerar que contradice los anuncios del gobierno de Alfonso Rueda sobre la rebaja de los ratios educativos. "Demuestra la nula voluntad de la Xunta de caminar en reforzar la educación pública", ha valorado.

Así, el BNG pide dar marcha atrás al recorte aplicado por la Consellería de Educación. El gobierno autonómico fusionó dos clases de 3º de Primaria con 11 alumnos y alumnas, en un aula de 4º de Primaria con 23 alumnos para este curso 2025-26, uno de ellos con necesidades específicas que aumenta a 24 el cómputo.

Fernández considera que la Xunta ha incumplido varias normas fijadas por su propio gobierno. También ha urgido la restitución inmediata de las dos líneas para 4º de Primaria y la recuperación del profesor suprimido a causa del recorte.