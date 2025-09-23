El PP de Vigo, sobre la campaña a favor del comercio local: "Iba a luchar contra Amazon y acaba poniendo banderolas"

"¿Cuánto tiempo habrá dedicado el gobierno local a elaborar esta campaña? Mucho nos tememos que poco más que los 45 segundos que el señor Caballero ha invertido en anunciarla". Así de contundente ha sido el portavoz del PP de Vigo, Miguel Martín, sobre la campaña en apoyo al comercio local del Concello.

De "propaganda, humo e improvisación" ha tachado el popular la acción del Gobierno municipal de instalar 400 banderolas en 22 calles de la ciudad. Para Martín, es un "resumen perfecto" del gobierno de Caballero: "Promete luchar contra Amazon y acaba poniendo unas banderolas. Solo faltaría ya que las hubiese encargado en Aliexpress para acabar de rematar la broma".

Desde el Partido Popular han reivindicado que la defensa del comercio local "es un tema muy serio" y han recordado que el gobierno lleva más de una década sin convocar la mesa de comercio local y que también prometió en campaña electoral un sistema de bonificaciones a través de cheques de compra.

Por esto, consideran prioritario poner en marcha una estrategia municipal que refuerce las iniciativas que llevan a cabo las asociaciones de comerciantes y para ello ha recomendado al gobierno local que se siente con el sector y escuche sus demandas para poder trabajar "en serio".

"El señor Caballero ya nos vendió hace años que pondría en marcha un ambicioso plan para competir contra el comercio online y crear un Amazón vigués, pero lo que ha hecho es poner unas banderolas. Insistimos en que parece una broma, pero es la realidad", ha recalcado Martín.

El portavoz popular ha criticado que el alcalde está "más centrado en atacar a todo el mundo y liderar esa falsa guerra para defender la ciudad de los antivigo que de gobernar y gestionar sus recursos".