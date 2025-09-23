Caballero avanza una sorpresa para la Navidad de Vigo y arranca el montaje de la gran caja de regalo

Abel Caballero, sujetando uno de los elementos que formaran el gran regalo de Navidad situado entre Gran Vía y Urzáiz S.P.

Vigo calienta motores para la Navidad. Tras empezar a adornar las calles de la ciudad con las más de 11,5 millones de luces led, este martes ha comenzado la instalación de uno de los grandes elementos decorativos: la gran caja de regalo.

Un año más, se situará en la confluencia entre Gran Vía y la calle Urzáiz y tendrá unas dimensiones de 17 metros de alto, nueve de ancho y 15 de fondo. Así lo ha detallado el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

"También tendrá un lazo, que no cuento en los 17 metros", ha resaltado el regidor socialista, que ha bromeado: "Si fueran esos que imitan a Vigo, ya dirían que el lazo tal. En Vigo esto ya..".

De las 11,5 millones de luces led distribuidas por la ciudad, la caja de regalo tendrá 79.000. "No quiero establecer comparaciones, pero son más que las de algunos grandes ayuntamientos de España", ha afirmado.

Además, el alcalde ha avanzado que las características de las luces permiten hacer un juego "bastante importante" y ha avanzado que las imágenes que se proyectarán serán "completamente nuevas". "Es una nueva caja de regalos gigantescas", ha sentenciado.

Una sorpresa para 2025

Tras recordar las cifras de luces distribuidas por toda la ciudad, el alcalde ha querido adelantar que habrá una sorpresa de cara a la Navidad 2025. "Hay una gran sorpresa, este año vamos a poner en funcionamiento un área nueva de Navidad", ha desvelado.

"Cada vez tenemos más visitantes. Entonces, ¿qué hacemos? Extendemos los lugares de Navidad", ha argumentado el alcalde, que ha recordado el "desahogo" que supuso ampliar desde Porta do Sol hasta el Paseo de Alfonso.

Además, ha recordado que habrá mercados navideños en Bouzas y O Calvario, así como se organizarán actividades en Samil. "También vamos a hacer actividades de dinamización en todas las áreas comerciales de la ciudad", ha añadido Caballero.