Alertan del "progresivo deterioro" de la Alameda de Vigo por el mercado de Navidad 'Cíes Market'

La Asociación Amigas das Árbores de Vigo ha presentado nuevos escritos al Concello de Vigo, a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia y a la Valedora da Cidadanía municipal para reiterar su oposición al 'Cíes Market'. Consideran que causa un "progresivo deterioro" en la histórica Alameda de la ciudad.

Amigas das Árbores considera "incompatible" el uso comercial del interior de la Plaza de Compostela con "los valores que fundamentaron su catalogación en las figuras de planeamiento municipal e en el Inventario de Bens Culturais de Galicia".

Así, denuncian que, a pesar de los "fundamentados avisos reiterados" y de la existencia de un informe técnico que alerta del impacto de estas instalaciones en la salud del arbolado, el Concello continúa impulsando su celebración.

"Según la documentación oficial de la licitación, la autorización administrativa para la ocupación de la Alameda preveía una tasa de ocupación de cero euros y su adjudicación quedó desierta por no presentar la documentación requerida", han apuntado, criticando que el Concello ha anunciado que iniciará un nuevo procedimiento "por vía de urgencia, sin cambiar o revisar la localización".

"Es intolerable que, pese al deterioro evidente de la estructura y salud del arbolado, el Concello continúe favoreciendo la ocupación de la Alameda por un evento privado y comercial, que no paga un solo euro por usar y explotar un espacio público protegido", han afirmado.

En consecuencia, instan al gobierno local a buscar una localización alternativa y a la Xunta que asuma su "responsabilidad legal" e impida actuaciones no autorizadas en el jardín histórico. Así, responsabilizan a ambas administraciones de posibles daños en la histórica Alameda viguesa.