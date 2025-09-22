El futuro del Cine Fraga de Vigo: Portela será el encargado del proyecto, que se presentará en abril

La Xunta de Galicia, en coordinación con la Diputación de Pontevedra, ha resuelto la tramitación por exclusividad del contrato para que sea el arquitecto César Portela quien asuma la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de obras del Teatro Cine Fraga de Vigo.

En un comunicado, el Gobierno gallego ha confirmado lo ya anunciado en el mes de julio y ha recordado que el arquitecto pontevedrés es el autor y propietario intelectual del proyecto original y director de las actuaciones ya ejecutadas en el inmueble por parte de Abanca, cuando era el banco propietario del edificio.

El objetivo de la obra, con un presupuesto de un millón de euros, es respetar la intervención ya llevada a cabo del proyecto original, además de seguir realizando las actuaciones necesarias "para convertir este edificio emblemático, de 7.000 metros cuadrados, en un espacio escénico, musical, audiovisual y literario de referencia en el noroeste peninsular".

Está previsto que el proyecto se presente el próximo mes de abril, lo que permitirá el inicio de la licitación de las obras en el primer semestre del año que viene.