La lluvia huye de Vigo para cerrar esta semana

Meteogalicia ha pronosticado unas probabilidades bajas para el parámetro de precipitaciones de cara al día de hoy, que cierra la tercera semana del mes de septiembre en Vigo.

Así, con porcentajes del 5% tanto por la mañana como por la noche, que llueva es más probable por la tarde con un escaso 15%.

En cuanto a las temperaturas, serán bajas para este período del año con mínimas de 12 grados y máximas de 20.

La calidad del aire, por su parte, será variable aunque el parte emitido por el instituto autonómico recoge que esperan que mejore hasta un grado favorable.