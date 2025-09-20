Vigo espera precipitaciones para las mañanas del sábado y domingo

La ciudad de Vigo entrará en fase de precipitaciones tanto en la mañana de este sábado como mañana domingo, según el pronóstico hecho público por el instituto autonómico Meteogalicia.

Así, para este fin de semana, se esperan cielos con nubes y claros en general, una tendencia que se mantendrá en los siguientes días, aunque ocasionalmente se podrán ver como nublados o despejados.

Con respecto a las temperaturas, serán las normales para esta época del año, con valores de 22 grados las máximas y 16 las mínimas

La calidad de aire se mantiene en un nivel favorable en general.