Revelan un informe del Concello de Vigo en el que trata de "amordazar" las críticas de los bomberos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha denunciado este viernes el intento del gobierno local de "amordazar y censurar" las críticas contra las "deficiencias y insuficiencias" del servicio de bomberos de la ciudad.

El grupo municipal del BNG ha desvelado un informe que recoge una serie de medidas para intentar "silenciar a aquellos colectivos u organizaciones sindicales que expresen críticas o trasladen públicamente denuncias fuera de los canales controlados por el gobierno local".

Así lo ha explicado su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, quien considera que "estas medidas son propias de regímenes totalitarios, horrorosos en términos democráticos y abiertamente ilegales". Como se puede leer en dicho informe, se crea bajo el pretexto de la "protección de la imagen institucional del servicio".

El Bloque constató la existencia de este documento a través de una denuncia sindical. El documento se emitió el pasado mes de mayo por parte de la Xefatura de bomberos, con la conformidad de la concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño.

¿Qué medidas propone el informe?

Según explica el BNG, entre las medidas se incluye la prohibición general de cuentas en redes sociales, sitios web o cualquier otro espacio digital que utilice, total o parcialmente, denominaciones vinculadas al Servicio de Prevención, Extención de Incendios y Salvamento del Concello de Vigo.

Por ejemplo, los efectivos no pueden abrir cuentas que incluyan denominaciones tales como ‘Bomberos Vigo’, ‘SPEIS Vigo’, ‘SEIS Vigo’, ‘Bombeiros Vigo’ o cualquier otra variante sin autorización expresa de la Jefatura.

El portavoz nacionalista ha alertado también de que el servicio de Administración Electrónica del Concello recibió el encargo de analizar cada mes la presencia de estas denominaciones en redes sociales, así como de identificar las cuentas o perfiles que empleen “indebidamente” la identidad del servicio y analizar las posibles actuaciones en su contra.

Igrexas ha asegurado, además, que el informe recoge "en un tono autoritario" la amenaza de poder incoar expedientes disciplinarios contra las personas responsables de esas cuentas. “El Gobierno de Abel Caballero adelanta por la derecha las prácticas de represión antisindical de los sectores más reaccionarios del empresariado privado”, ha aseverado el portavoz del BNG.

Así, han exigido al gobierno municipal que anule "con carácter inmediato" este informe, así como dos circulares emitidas en el mismo sentido por la Xefatura de Bombeiros. Asimismo, han trasladado su "total apoyo" al colectivo de bomberos y a su representación sindical.