¿Lloverá este fin de semana en Vigo?

Vigo vive sus últimas horas de tiempo casi veraniego, después de unos últimos días marcados por los cielos despejados y temperaturas que han rondado los 25 grados, incluido este viernes.

Dice la previsión de MeteoGalicia que esta será la dinámica de este viernes, que alcanzará su máxima en las horas centrales del día, con 25 grados, con cielos despejados que se extenderán hasta la madrugada.

Será a partir del sábado cuando el tiempo empiece a empeorar, con alta probabilidad de lluvias de 08:00 a 13:00 horas, aunque el resto del día se mantendrá seco y con termómetros que no sobrepasarán los 22 grados.

Unas circunstancias que se repetirán el domingo, con lluvia por la mañana y temperaturas que no llegarán a los 20 grados.