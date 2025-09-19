Un inquilino de Vigo quema su casa: los bomberos lo rescatan y la Policía Local lo detiene

Piso con basura donde se registró un incendio, en O Calvario. El inquilino fue detenido como presunto autor del fuego Policía Local de Vigo

La Policía de Vigo detuvo este jueves a inquilino del barrio de O Calvario, tras ser rescatado por los bomberos por un incendio que supuestamente él mismo había provocado.

Los hechos ocurrieron el jueves por la mañana, cuando el 112 avisó a la Policía Local de Vigo. Emergencias señaló entonces que había una vivienda en llamas en la calle José Antela Conde, con personas atrapadas en el balcón.

Fuentes policiales explican que dos unidades motorizadas se desplazaron al lugar, donde observaron a un hombre en la terraza. Los agentes le solicitaron que les abriese la puerta del edificio para poder acceder al interior del inmueble y rescatarlo, así como sofocar las llamas.

El hombre se negó a colaborar y abandonar su piso, "resultando sin su ayuda imposible tratar de intervenir con la celeridad necesaria para minimizar los daños, así como poder evacuarle", en palabras de la Policía Local de Vigo.

Un electricista que se encontraba por la zona ayudó a los agentes, desmontando el cuadro de los telefonillos y facilitarles el acceso. En ese mismo momento, apareció una dotación de bomberos del parque de Teis.

Rápidamente, policías y bomberos se dirigieron a la vivienda en llamas, a la que accedieron forzando la cerradura con una radiografía. A su vez, con una escalera extensible, parte del grupo de bomberos evacuó al morador para evitar que fuese afectado por el humo o el fuego.

La intervención, por la que se realizaron varios cortes y desvíos de tráfico, tuvo una duración de dos horas. Las mismas fuentes policiales detallan que en ese tiempo se se desalojó a los vecinos, se extinguió el fuego al completo y se oxigenó la zona.

El piso estaba lleno de basura

Finalizadas las labores de extinción, se identificaron tres posibles focos de activación del fuego. Las llamas afectaron al salón, a la cocina y al hall de la entrada. Además, los agentes observaron cómo el inquilino había dejado el piso repleto de bolsas de basura y sugieren un posible caso de síndrome de Diógenes.

La policía procedió a la identificación del morador, de 30 años de edad, que manifestó ser el inquilino del piso. Asimismo, explicó a los miembros de los cuerpos de seguridad que la propietaria le había informado hace unos meses que debía abandonar la vivienda ese mismo día.

Respecto al incendio, indicó que se había producido de forma fortuita mientras fumaba un cigarrillo. Al no coincidir su versión con los tres focos del incendio, los agentes detuvieron al hombre por la supuesta Comisión de un Delito de Incendio Intencionado.

La policía ya entregó las llaves a la propietaria, que no podrá acceder a la vivienda. Se mantiene precintada a la espera que la Policía Científica realice las labores oportunas.