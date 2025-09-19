El Concello de Vigo adjudica el proyecto de humanización de Serafín Avendaño

La Xunta de Goberno local ha aprobado este viernes la adjudicación para las obras de humanización de la calle Serafín Avendaño, desde el cruce con García Barbón y hasta el ascensor Halo.

El presupuesto para esta obra es de 1.765.000 euros y afectará también al colegio García Barbón y las viviendas del entorno. La obra cuenta con la instalación de unas rampas en la zona.

"Es una pendiente muy acusada", ha justificado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha añadido que también se llevará a cabo una nueva pavimentación con plataforma única y se renovarán las luminarias, el mobiliario urbano y las redes de abastecimiento y saneamiento, además de habilitarse un espacio para el aparcamiento de bicicletas.

"Estas rampas forman parte del corredor desde el Arenal hasta el barrio de Ribadavia", ha añadido Caballero, que ha celebrado que la ciudad vaya completando "medios mecánicos" que permiten "recorrer desde la ribera del mar hasta lo más alto de la montaña".