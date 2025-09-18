El Pleno de Vigo da luz verde definitiva a una modificación de crédito por 72 millones de euros

El Pleno de la Corporación Municipal de Vigo ha aprobado este jueves, en una sesión extraordinaria, una modificación de crédito por valor de unos 72 millones de euros procedentes de remanentes. La propuesta del gobierno local ha salido adelante con los votos favorables de los concejales del PSOE, la abstención del PP y el voto contrario del BNG.

Así lo ha explicado el concejal de Hacienda, Jaime Aneiros, que ha destacado que este incremento presupuestario servirá para "resolver uno de los principales problemas de Vigo, que es la vivienda".

Como recoge Europa Press, esta partida también se destinará a atender las necesidades de los centros educativos, mejorar instalaciones deportivas o "continuar la política de humanizaciones", así como a ayudas sociales o mejoras en parroquias.

En la misma línea, el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, ha calificado este día de "histórico" porque permitirá a la ciudad "continuar avanzando". Asimismo, ha afeado a la oposición que rechace las actuaciones previstas. "¿Cómo les van a votar?", ha ironizado.

El edil socialista ha ido más allá, y se ha referido al "legado" que Abel Caballero está dejando en Vigo y que ha agrupado en dos ejes: las obras y "el concepto de autoestima, el orgullo de ser vigués". Frente a esto, ha acusado al PP de seguir los dictados de la Xunta, y al BNG le ha reprochado que su discurso guarda "ciertas similitudes" con el de Vox.

PP de Vigo: "Ni siquiera están gastando lo ya aprobado"

La presidenta Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, ha afeado al gobierno local que no haya aceptado "ni una sola aportación", ni de los grupos de la oposición ni de ninguna entidad, para decidir el destino de estos 72 millones de euros. Ha advertido, además, de que las actuaciones anunciadas no tienen "planificación conocida".

Al respecto, ha subrayado que "ya se sabe como funciona el modelo de gestión" del gobierno local, con solo un tercio del presupuesto ejecutado a mitad de año. "Ni siquiera están gastando lo ya aprobado, y se lanzan a aprobar nuevas incorporaciones al presupuesto", ha señalado a la vez que calificaba los anuncios del gobierno como "propaganda".

BNG de Vigo: "Su sordera autoritaria dice 'no' a todo"

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, se ha referido a este pleno como un ejemplo de "negacionismo presupuestario", al rechazar el gobierno municipal todas las propuestas de gasto hechas desde el BNG para "atender las necesidades reales de los ciudadanos".

"Su sordera autoritaria dice 'no' a todo lo que se salga de su guión de propaganda, de parque temático", ha lamentado el concejal nacionalista, que ha afeado a Caballero y su equipo su "ombliguismo" y su "política de aquí mando yo".