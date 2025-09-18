Investigan el hallazgo de huesos humanos en las proximidades de un cementerio en Baiona (Pontevedra)

La Guardia Civil investiga la procedencia de unos huesos humanos que aparecieron en la mañana del miércoles en las proximidades de un cementerio en Baiona (Pontevedra).

Según han confirmado fuentes consultadas por Europa Press, los huesos fueron hallados cerca de unos contenedores que están situados junto al cementerio de la parroquia de Baiña.

Estas fuentes han explicado que podría tratarse de unos restos humanos muy antiguos, que la Guardia Civil ha recogido para investigar su procedencia.