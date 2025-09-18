El Halo de Vigo, referencia a nivel mundial: está nominado a otro premio internacional

"Un icono ciudadano". Así ha definido el jurado de los premios IABSE al Halo de Vigo. El emblema vigués vuelve a ser noticia tras ser anunciado como finalista de este galardón internacional, que rinde homenaje al talento y a los proyectos innovadores de ingeniería industrial.

"Es una gran noticia que nos sitúa como referencia a nivel nacional e internacional", ha asegurado la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, que ha detallado que el Halo representa a España en la categoría "Small Projects".

Los IABSE Awards 2025 son un premio que otorga la Asociación Internacional de Puentes e Ingeniería de Estructuras que reúne a miembros de 100 países. Su jurado también describe al Halo como una "intervención urbana emblemática".

El ascensor vigués compite en la misma categoría con la Nuova Torre Piloti de Italia, The Canopy de Reino Unido o The de Suecia. El proyecto ganador se conocerá en una gala que se celebrará el próximo 14 de noviembre en Zúrich, Suiza.

Carmela Silva ha recordado, además, otros reconocimientos recibidos por el Halo: el Premio ACHE de Ingeniería Industrial, el Premio Architecture Masterprize o el Mejor Proyecto Innovador en los XV premios Porcelanosa 2024. También le fue otorgado un premio en la Semana Española de la Movilidad Sostenible y el LOOP Design Award en el año 2021.