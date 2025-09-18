Detenido en Vigo tras agredir a un hombre con unas tijeras durante una pelea en un bar del Areal

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido a un hombre de 26 años de edad, O.S.P., como presunto autor de un delito de lesiones, por haber agredido a otro hombre supuestamente con unas tijeras.

Según han informado fuentes policiales, y recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes, cuando la Policía Local recibió un aviso del 112 para acudir a un local de la calle Areal, donde se estaba produciendo una riña tumultuaria con una decena de personas implicadas.

Al llegar los agentes, los participantes en la pelea ya se habían dispersado, pero pudieron identificar a uno de ellos (el que fue detenido), que aún estaba en el establecimiento. Al cachearlo, los policías comprobaron que llevaba encima unas tijeras y que una de las hojas estaba ensangrentada.

En ese momento, los funcionarios fueron informados de que uno de los implicados en la reyerta estaba en el PAC de Pizarro, para ser atendido por las lesiones sufridas durante el altercado. Hasta allí se desplazaron los agentes y el personal sanitario les confirmó que el paciente tenía tres heridas inciso-contusas que precisaban puntos de sutura, y un corte en el abdomen.

El herido facilitó a los policías la descripción de su agresor, que coincidía con la de la persona identificada en el local y portadora de las tijeras, por lo que se procedió a su detención