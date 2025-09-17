El tiempo en Vigo: el verano da sus último coletazos con temperaturas que rondarán los 30 grados

Las lluvias de septiembre parecían indicar que el verano había acabado en Vigo. Pues no, la época estival da sus últimos coletazos en la ciudad olívica, que rondará los 30 grados durante los próximos días.

Según previsiones de Meteogalicia, se esperan cielos poco nublados o despejados en los próximos días. Ocasionalmente, presentarán nubes y claros.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para este periodo del año. Las mínimas ascenderán moderadamente y las máximas se mantendrán sin cambios.

En concreto, se prevé que los termómetros de Vigo registren mínimas de 14 grados este miércoles y que subirán hasta los 18 grados del viernes. Las máximas, en cambio, pasarán de los 27 grados del miércoles a los 29 y 28 del jueves y del viernes.

En lo referido a la calidad del aire, será cambiante aunque se espera que finalmente mejore hasta un grado favorable. Por otro lado, la predicción a medio plazo advierte de un sábado pasado por lluvias.