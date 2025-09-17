Detenido en República Dominicana tras huir de España al ser condenado por violar a una joven en Vigo

La huida del condenado por violar y grabar a una joven en Vigo ha llegado a su fin. La Policía Nacional de República Dominicana ha detenido en las últimas horas a Miguel Ángel Wilson, de 32 años, que había escapado de España tras ser sentenciado a 11 años y medio de cárcel por los delitos de agresión sexual y de revelación de secretos.

El varón fue condenado por la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, tribunal que emitió una orden internacional de detención y de extradición del hombre al ausentarse del país para evitar entrar en prisión.

La detención se produjo en el sector Restauración de San Pedro de Macorís, en República Dominicana. El hombre fue detenido mientras se desplazaba a bordo de un vehículo.

"El detenido, junto a las evidencias ocupadas, fue trasladado a la sede de Interpol en Santo Domingo, para ser presentado ante el Ministerio Público y continuar con el proceso judicial correspondiente", añade la Policía Nacional del país americano en sus redes sociales.

Sentencia: dos hombres condenados y uno absuelto

El hombre fue condenado junto a otro varón a 11 y 9 años de cárcel, respectivamente, por violar y grabar a una joven en un piso de Travesía de Vigo. Ambos fueron considerados autores de un delito de agresión sexual.

Sin embargo, el hombre detenido en República Dominicana también fue considerado culpable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por el cual tendrá que pasar otros 3 años y medio en la cárcel, sumando un total de 11 años y seis meses.

Asimismo, se les impuso la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros y de comunicarse con ella durante 18 años, libertad vigilada durante 5 años y la inhabilitación especial para cualquier oficio, profesión o actividad que conlleve contacto con menores por un tiempo de 14 años.

También tendrán que pagar una indemnización conjunta a la joven de 17.000 euros, de los que se restarán los 7.500 euros ya consignados. Además, el hombre que grabó, pagará una multa de algo más de 2.500 euros.

Por su parte, un tercer acusado por la acusación particular como supuesto responsable de un delito de omisión de socorro fue absuelto. Esta persona era el dueño de la casa en la que ocurrió la violación.