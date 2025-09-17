El carril bici, una tarea pendiente en Vigo: necesidades, propuestas y futuros avances

Desde este martes se celebra la Semana Europea de la Movilidad, que termina el próximo 22 de septiembre con el Día Sin Coches. Las bicicletas, junto al transporte público, son una de las herramientas que tienen los municipios para combatir las consecuencias negativas del "uso irracional" de coches y motos, pero hay ciudades, como Vigo, que aún tienen bastante trabajo por hacer.

Mejorar el carril bici es una de las tareas pendientes del Concello de Vigo. Y es que, a pesar de que haya habido una "apuesta muy importante" en los últimos años, "hay ciertos aspectos que son mejorables", en palabras del portavoz de Vigo Ciclábel, João Serdoura.

Las sendas ciclistas en Vigo ya componen un trazado de más de 20 kilómetros que llega desde la playa de Samil hasta Teis, pasando por Coia, Camelias y Travesía de Vigo. Además, cabe mencionar la nueva vía de Beiramar y el paseo del Lagares. Aun así, está bastante lejos de los más de 50 kilómetros de carril bici que hay en A Coruña.

Por otro lado, el número de ciclistas ha aumentado en el último año. Según datos del último Informe Trimestal elaborado por Move@s para el gobierno local, los viajes sobre estos vehículos han aumentado un 8,37% con respecto al año anterior.

Sobre 1.840 vehículos transcurrieron cada día por el carril bici olívico durante el segundo trimestre de 2025. El tramo más recurrido es el localizado entre Doctor Marañón y Venezuela. Por allí pasan 435 ciclistas al día, es decir, casi un cuarto del total. Otros trayectos muy utilizados son la Avenida de Castelao y el intervalo entre la Aragón y Buenos por la Travesía de Vigo.

Ahora bien, tan solo el servicio municipal de bicicletas de A Coruña supera estas cifras. Bicicoruña cuenta con más de 14.000 personas usuarias activas y, en junio, llegó a registrar una media de 5.500 viajes en bici al día —cifra que se prevé superior si se sumaran las personas con vehículo propio—.

¿Por qué se va menos en bici en Vigo?

La orografía de la ciudad y la lluvia son las dos excusas más usadas por vigueses para no escoger la bici sobre medios de transporte motorizados como el coche o la moto. La primera se desmonta, en parte, con la aparición de las bicicletas eléctricas que permiten salvar las famosas pendientes de la ciudad.

Aun así, desde Vigo Ciclábel, consideran que las cuestas son un "tema importante". En este sentido, critican que la actual ruta ciclista "no es la más propicia" para evitar pendientes como la Avenida de Europa o el último tramo de la calle Venezuela antes de llegar a Pizarro.

"Se trata de apostar por aquellas calles de la ciudad por las que hay menos pendiente", explica a Treintayseis João Serdoura, que reitera durante toda la entrevista las posibilidades que ofrece la Avenida de la Florida para conectar las playas con el centro a través del Lagares —la opción actual es subir la infinita Avenida de Europa—. "Está completamente infrautilizada", apunta.

Ahora bien, los ciclistas estiman que ninguno de estos factores influye en la decisión de los vigueses de escoger el coche sobre la bicicleta. "Pacificar el tráfico" y ofrecer más seguridad vial debe ser la línea a seguir con las administraciones para promover modos de transporte más sostenibles.

"Privilegios al tráfico de carretera"

"El carril bici es muy positivo, sobre todo para las personas que están empezando a circular por la ciudad y se sienten más seguras circulando por una vía segregada", explica Serdoura, que lamenta que "los semáforos están orientados a dar privilegios al tráfico de carretera en lugar del carril bici".

Desde Vigo Ciclábel consideran que el tiempo que se tarda en diversos tramos es hasta un 25% superior si se va por carril bici en comparación con circular por la carretera. Su portavoz ejemplifica esta situación en el trayecto comprendido entre la calle Chile y Romil: "Si tienes la mala suerte de coger en rojo el primer semáforo, tardas casi cinco minutos en hacer 200 metros".

Proyectos futuros

De todas maneras, la ampliación del carril bici está entre los objetivos del gobierno local, que tiene en marcha dos proyectos para habilitar más sendas en la ciudad. La primera, ya en construcción, se encuentra en el Paseo de Granada, donde los ciclistas podrán llegar casi hasta la calle Placer y acceder al Casco Vello.

La segunda actuación aún no se ha comenzado. Se trata del plan de humanizaciones de As Travesas-Castrelos, que contempla un carril bici que conecte el paseo del Lagares con la avenida de Camelias.

Desde Vigo Ciclábel vuelven a criticar el trazado de esta vía al considerar que no es el apropiado. Los ciclistas tendrían que enfrentarse a la empinada calle Ricardo Torres Quiroga para coronar As Travesas.

Mapa del proyecto presentado por el Concello

Además, el Concello ya cuenta con el visto bueno del Gobierno para el nuevo corredor verde que conectará Alcabre y Navia, el cual contará con un carril bici que dará continuidad al de la Avenida de Castelao. El Estado aportará, en principio, un total de 2,1 millones de euros.

Demandas de los ciclistas

Ampliar las sendas ciclistas es una de las medidas más importantes para promover una movilidad más sostenible en Vigo. Ahora bien, como indica João Serdoura, tiene que ir acompañada de otra serie de actuaciones que complementen los carriles bici.

Así, Vigo Ciclábel ha propuesto al Concello en varias ocasiones un Plan Director de la Bicicleta. Se trata de una estrategia a largo plazo, en cuya gestación se cuenta con la participación de la ciudadanía, tanto para aumentar los kilómetros del carril bici, como implementar algunas de las demandas más repetidas por los ciclistas.

Entre ellas: más aparcamientos de bicicletas, mayor control de tráfico, un servicio municipal de bicicletas y poder acceder al bus con el vehículo. El plan también incluiría campañas de concienciación, cuyo éxito se ha demostrado en vías interurbanas, donde pocos coches no respetan la distancia de seguridad con los vehículos más vulnerables.

Por otro lado, Serdoura echa de menos que el Concello no tenga ningún "detalle" durante la Semana Europea de la Movilidad, como cortar el tráfico durante el Día Sin Coches o transporte público gratuito. Justamente, este martes Abel Caballero ha celebrado dicha festividad poniendo en valor el "modelo único en el mundo" de Vigo Vertical.