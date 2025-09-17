El BNG de Vigo exige aplicar medidas urgentes ante la crisis de agua en los embalses

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha demandado al gobierno local la adopción "inmediata" de medidas ante la "alarmante" bajada del nivel de agua en los embalses de la ciudad. En concreto, señalan a Eiras, cuya capacidad se encuentra en el nivel más bajo de la última década.

Actualmente, según informan desde el BNG de Vigo, este embalse se encuentra con poco más del 60% de su capacidad, 12 puntos por debajo de la media del mismo periodo en 2024. Esta situación, junto con las previsiones meteorológicas, requiere de una respuesta "anticipada y decidida" para garantizar la continuidad del suministro de agua, según los nacionalistas.

El portavoz del grupo municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, ha advertido de que las medidas anunciadas por el alcalde el pasado 8 de agosto "no son suficientes para evitar que un suministro esencial como el agua pueda verse amenazado".

Al respecto, ha señalado que en los últimos 40 días, Eiras ha perdido hasta 20 puntos porcentuales de su capacidad. Un descenso que considera "muy preocupante" ante la recuperación de la normalidad tras el verano, lo cual supone un incremento de la demanda de agua.

En concreto, los nacionalistas han propuesto la suspensión temporal, pero con alcance total, del regadío de zonas ajardinadas y del baldeo de calles. Además, el BNG exige acciones específicas para contener los grandes consumos industriales.