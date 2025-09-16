El PP de Vigo denuncia la falta de puntos de recarga para el coche eléctrico por la "desidia" de Caballero

El Partido Popular de Vigo ha lamentado este martes la "nula apuesta" del gobierno local de Abel Caballero por una red de puntos de recarga para el coche eléctrico en la vía pública.

Así lo ha denunciado su portavoz, Miguel Martín, que ha ejemplificado esta situación con los postes instalados en la Plaza Francisco Fernández del Riego en 2023. "Más de dos años después de su instalación siguen fuera de servicio", ha criticado.

“Nunca jamás han funcionado porque dos años después todavía no se ha adjudicado su gestión. Esto no es sólo incomprensible sino del todo inadmisible en un momento en el que desde las administraciones tienen que apostar por la movilidad sostenible”, ha señalado el concejal popular.

Martín considera que estos postes "de adorno" es un ejemplo más de la política del Concello, "más interesada en la imagen y los titulares que en las necesidades reales de los vigueses". Además, define como "desidia" y "pasotismo" la actuación municipal a la hora de adjudicar el funcionamiento de puntos de recarga.

“El señor Caballero quiso ser el primer alcalde de España en tener un vehículo oficial eléctrico, pero más de quince años después, los vigueses siguen sin tener una red de puntos de recarga en la vía pública", ha lamentado el popular.

Además, ha denunciado el "retraso" en la instalación de los 27 postes que deberían estar funcionando en la vía pública. "Ya va muy tarde, muy tarde en esa estrategia. Hay que planificar e instalar nuevos puntos (...) para promover el uso de los vehículos eléctricos", ha afirmado.