El concejal de Deportes de Redondela (Pontevedra) renuncia por motivos de salud

El concejal de Deportes de Redondela junta a la alcaldesa Concello de Redondela

El concelleiro de Redondela (Pontevedra), Iván Valles, ha renunciado este martes a su cargo en el Ayuntamiento. El hasta ahora responsable de Deportes, Ensino, Conservatorio e Xuventude justifica motivos "estrictamente" relacionados con su salud.

Valles ha explicado que su situación "se estaba prolongando más de lo esperado, lo que supone una sobrecarga de trabajo para los compañeros de gobierno". Así, ante el inicio del nuevo curso político, ha preferido "dar un paso al lado".

Otro edil suplirá la marcha del concelleiro de Deportes, que ha anunciado su salida de la corporación local "para evitar especulaciones".

El concelleiro ha agradecido profundamente "la confianza depositada" en su persona "por parte de todo el gobierno local durante el tiempo" en el que ha estado al frente de la rama de Deportes, Ensino, Conservatorio y Xuventude. También ha tenido palabras de agradecimiento para los vecinos.

Además, ha tenido un agradecimiento especial con la alcaldesa, Digna Rivas, "por su comprensión, sensibilidad y apoyo incondicional desde el primer momento". La regidora socialista ha respondido a Valles destacando su "compromiso inquebrantable" y le desea "una pronta recuperación".