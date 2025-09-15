Protesta en Vigo para denunciar las "graves carencias" del parque canino proyectado en Barreiro Cedida

Las familias con perros del barrio de Lavadores, donde está proyectado que se construya un parque canino por parte del Concello de Vigo, realizaron este domingo una protesta simbólica para denunciar las "graves carencias" del proyecto municipal.

Mediante una fotografía colectiva, delimitaron en el propio terreno el espacio real que ocuparía la instalación para demostrar que el diseño planteado por el Concello "reduce el proyecto a una 'jaula' insuficiente".

Esta acción se suma a las protestas por este colectivo cuando se asignó un espacio de 1.105 metros cuadrados sin atender a las propuestas vecinales para llevarlo a cabo en una ubicación que consideran más adecuada, dentro del mismo parque de Barreiro, y con una extensión de 2.200 metros cuadrados.

Las familias usuarias del futuro parque canino han expuesto las carencias del diseño municipal: