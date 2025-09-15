Ofrecido por:
Protesta en Vigo para denunciar las "graves carencias" del parque canino proyectado en Barreiro
Las familias con perros de la zona señalan, entre otras, el tamaño insuficiente, la destrucción de una zona de ocio ya consolidada y la exposición al sol, además de ser una "ubicación ruidosa, peligrosa y muy transitada"
Información relacionada: Polémica en Barreiro por el parque canino del Concello de Vigo: "Es un despilfarro e ignoran a los vecinos"
Las familias con perros del barrio de Lavadores, donde está proyectado que se construya un parque canino por parte del Concello de Vigo, realizaron este domingo una protesta simbólica para denunciar las "graves carencias" del proyecto municipal.
Mediante una fotografía colectiva, delimitaron en el propio terreno el espacio real que ocuparía la instalación para demostrar que el diseño planteado por el Concello "reduce el proyecto a una 'jaula' insuficiente".
Esta acción se suma a las protestas por este colectivo cuando se asignó un espacio de 1.105 metros cuadrados sin atender a las propuestas vecinales para llevarlo a cabo en una ubicación que consideran más adecuada, dentro del mismo parque de Barreiro, y con una extensión de 2.200 metros cuadrados.
Las familias usuarias del futuro parque canino han expuesto las carencias del diseño municipal:
- Tamaño insuficiente: Según destacan, el parque proyectado por el Concello quedaría pequeño desde el primer día, además de alertar que, según la Asociación Internacional de Consultores en Comportamiento Animal (IAABC), las superficies inferiores a 2.000 metros cuadrados en zonas pobladas propician estrés, agresividad y conflictos.
- Destrucción innecesaria de espacio público valorado: El proyecto municipal elimina una zona de ocio humana ya consolidada, valorada por la comunidad, e incrementa los costes al requerir la demolición previa de infraestructuras existentes y la construcción desde cero de un recinto inadecuado.
- Ubicación ruidosa, peligrosa y muy transitada, junto a las instalaciones deportivas de Mais que Auga, aumenta el riesgo de escapes y accidentes por atropello, además de estar en una zona peatonal que "no solo altera el comportamiento animal sino que incomoda a los vecinos y compromete la seguridad de todos los usuarios".
- Exposición al sol: La ubicación elegida es "muy soleada y con escasa sombra natural", lo que representa un riesgo importante para los perros y limita el uso del parque a horas muy concretas, invalidando su función como servicio público accesible.