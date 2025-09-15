El imponente buque escuela de Perú, en el Puerto de Vigo: estos son los días y horarios para visitarlo

Este domingo a las 10:00 horas, el Muelle de Trasatlánticos recibió al B.A.P. Union de Perú, el segundo mayor buque escuela del mundo y el primero del continente americano.

El velero de la Marina de Guerra del Perú completa en el puerto de la ciudad olívica su itinerario mundial y zarpará de regreso a América el próximo miércoles.

De 115 metros de eslora y 14 metros de manga, este imponente barco se podrá visitar durante su estancia en el puerto vigués. Estos son los días y los horarios: