Vigo

El imponente buque escuela de Perú, en el Puerto de Vigo: estos son los días y horarios para visitarlo

El B.A.P. Union, el segundo mayor buque escuela del mundo y el primero del continente americano, llegó al Muelle de Trasatlánticos este domingo a las 10:00 horas

Este domingo a las 10:00 horas, el Muelle de Trasatlánticos recibió al B.A.P. Union de Perú, el segundo mayor buque escuela del mundo y el primero del continente americano.

El velero de la Marina de Guerra del Perú completa en el puerto de la ciudad olívica su itinerario mundial y zarpará de regreso a América el próximo miércoles.

De 115 metros de eslora y 14 metros de manga, este imponente barco se podrá visitar durante su estancia en el puerto vigués. Estos son los días y los horarios:

  • Lunes, 15 de septiembre: 10:00 a 14:00 horas
  • Martes, 16 de septiembre: 10:00 a 18:00 horas
  • Miércoles, 17 de septiembre: 09:00 horas, salida hacia América
    (horario por confirmar)