El BNG de Vigo exige poner fin al "descontrol y barra libre" de los pisos turísticos en Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido poner fin al "absoluto descontrol y la política de barra libre" de las viviendas de uso turístico (VUT) en Vigo. Los nacionalistas han señalado este lunes tanto a Concello como a la Xunta como responsables.

El portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, ha exigido poner fin a "esta política de dejar hacer y mirar para otro lado" ante el avance de la "proliferación" de los pisos turísticos en la ciudad, que ha calificado como "la más grave amenaza y obstáculo al derecho a la vivienda".

Los nacionalistas consideran que la anulación de 227 pisos turísticos ilegales en Vigo evidencia esta ausencia de regulación y control tanto por parte del Concello como Xunta de Galicia. En este sentido, han recordado que, en los últimos cinco años, el número de VUT ha pasado de 400 a 2.400.

A este respecto, Igrexas ha criticado que no se conocen avances en la elaboración de una ordenación municipal para regular los pisos turísticos, medida anunciada por Abel Caballero el pasado 10 de julio.

"Hay que meter en cintura un sector que se está cebando con enormes beneficios a costa de impedir el acceso de la mayoría social a un derecho básico como la vivienda", ha reclamado el portavoz nacionalista.

Además, el BNG ha avanzado que pedirá este martes al Concello que ejerza sus competencias a la hora de verificar que las VUT existentes cumplen con la normativa urbanística. También solicitan al gobierno local que entregue una relación completa de las declaraciones de actividad de VUT que se hayan registrado en Praza do Rei.