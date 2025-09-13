O Porriño (Pontevedra) tendrá la única sala de cine municipal de la comarca de Vigo

El Concello de O Porriño contará con la única sala de cine municipal de la comarca y de las pocas que existen en toda Galicia. Para ello, saca a licitación el proyecto de reforma interior del auditorio del centro cultural, que se dotará de tecnología de última generación y dispondrá deuna capacidad para 170 butacas.

Esta intervención supondrá una transformación integral de la planta baja del edificio, centrada en los espacios de auditorio, escenario y camerinos, que serán redistribuidos para dar lugar a una sala versátil, adaptada tanto a la proyección cinematográfica como a la celebración de congresos, conferencias o charlas.

"Esta nueva sala dispondrá de un sistema de proyección en 4K Ultra Alta Definición, pantalla profesional y un avanzado sistema de sonido envolvente, que permitirá exhibir estrenos de cine y ofrecer una experiencia audiovisual de primer nivel", explica el alcalde Alejandro Lorenzo.

Asimismo, indica que se trata de un servicio muy demandado, "especialmente por los niños y niñas de O Porriño," ya que son muchas las veces que me paran por la calle para preguntarme cuándo va a haber cine en el pueblo, y por fin podemos decir que ese sueño se va a hacer realidad.

El proyecto se centra fundamentalmente en cuatro actuaciones: se propone una redistribución de los espacios eliminando la zona de escenario elevado y camerinos traseros, de modo que el espacio dedicado a sala avance hasta el fondo del edificio, y la mejora de las características estéticas y acústicas mediante la realización de un trasdosado en paredes con aislamiento acústico y acabado en madera.

También incluye la renovación de las butacas existentes, colocando tres modelos distintos para adaptar el auditorio a diferentes usos, de manera que además de como sala de proyección de películas pueda emplearse también para la celebración de conferencias y charlas y, por último, dado que recientemente fue renovada la instalación de climatización y ventilación, el proyecto se centra en este aspecto en la colocación de nuevas luminarias adaptadas a los nuevos espacios y nuevas instalaciones de sonido.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 251.739,60 euros, financiado al amparo del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, y con un plazo de ejecución de seis meses una vez adjudicadas las obras.

Pantalla gigante de 5x3 metros

La contratación del suministro e instalación de equipamiento audiovisual para la modernización del auditorio municipal ya se ha llevado a cabo. Fueron cerca de 100.000 euros los invertidos en la adquisición de este equipo, adaptado a los requerimientos técnicos exigidos para la proyección de estrenos de cine, y que contó con una subvención por parte de la AGDIC de la Xunta de Galicia.

Este equipamiento incluye un proyector digital profesional de última generación con tecnología DLP (Digital Light Processing) Cinema y una óptica zoom DLP Cinema, la misma tecnología empleada en las salas de cine convencionales; un servidor; un dispositivo de almacenamiento que incorpora cuatro discos duros con una capacidad bruta total de 16 TB; la pantalla eléctrica de proyección con sistema de tiro directo de medidas 5 x 3 metros y el equipo de sonido que cuenta con un procesador para sonido cinematográfico Dolby 5.1 y 7.1 y otras particularidades técnicas de última generación.

De esta manera, O Porriño contará con la única sala de cine municipal de la comarca, una infraestructura pública pionera en Galicia que situará a nuestra villa en el mapa cultural de nuestra Comunidad. "Será un espacio moderno, acogedor y tecnológicamente preparado para ofrecer programación de calidad durante todo el año. Es una gran noticia para la vecindad y también para atraer visitantes de otros municipios", concluye el alcalde.