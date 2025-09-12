Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: ¿continuarán las lluvias este fin de semana?
Las temperaturas serán normales para este periodo del año, con máximas que rondarán los 22 grados y mínimas que se situarán sobre los 15 grados
La vuelta al cole y al trabajo ha estado protagonizada por las lluvias en Vigo. Una situación que puede cambiar a partir de este viernes.
Meteogalicia prevé una “alternancia” de cielos muy nublados con nubes y claros, y, ocasionalmente, cielos poco nublados o despejados. Así, no se esperan precipitaciones este fin de semana, a excepción del sábado por la noche.
En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo. Las mínimas ascenderán moderadamente y las máximas harán lo propio "ligeramente", según la agencia meteorológica gallega.
En concreto, el viernes y el sábado se esperan que los termómetros alcancen los 22 grados de máxima y se sitúen en los 15 grados como mínimo. El domingo estas cifras aumentarán un par de grados.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general. Además, Meteogalicia también prevé que las lluvias vuelvan el lunes.