El tiempo en Vigo: ¿continuarán las lluvias este fin de semana?

La vuelta al cole y al trabajo ha estado protagonizada por las lluvias en Vigo. Una situación que puede cambiar a partir de este viernes.

Meteogalicia prevé una “alternancia” de cielos muy nublados con nubes y claros, y, ocasionalmente, cielos poco nublados o despejados. Así, no se esperan precipitaciones este fin de semana, a excepción del sábado por la noche.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo. Las mínimas ascenderán moderadamente y las máximas harán lo propio "ligeramente", según la agencia meteorológica gallega.

En concreto, el viernes y el sábado se esperan que los termómetros alcancen los 22 grados de máxima y se sitúen en los 15 grados como mínimo. El domingo estas cifras aumentarán un par de grados.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general. Además, Meteogalicia también prevé que las lluvias vuelvan el lunes.