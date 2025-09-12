La Plaza de España de Vigo dará el lunes sus primeros pasos para convertirse en semipeatonal Concello de Vigo

La Xerencia de Urbanismo comenzará este próximo lunes con la tramitación de los convenios urbanísticos de gestión de las tres manzanas de la Plaza de España, que permitirán completar el primer anillo perimetral.

El objetivo del Concello es lograr la cesión de nuevos tramos viarios para, tal y como contempla el nuevo PXOM, convertir la Plaza de España en semipeatonal.

Así, el tráfico se desviará por los nuevos viales, convirtiendo la zona en un espacio "verde en donde la gente pueda estar paseando": "Es una nueva dimensión de entender la entrada a Vigo y la Plaza de España", ha declarado el alcalde Abel Caballero.