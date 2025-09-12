Nigrán (Pontevedra) destinará a las luces de Navidad 80.500 euros

La empresa tomiñesa Alvaz será la encargada de colocar las luces de Navidad en el Concello de Nigrán, después de lograr la adjudicación del contrato por un importe de 80.465 euros.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, la decoración deberá estar colocada como mínimo desde el último fin de semana de noviembre y hasta el 8 de enero, independientemente de cuándo se celebre finalmente el encendido.

El alcalde nigranés ha destacado que es la primera vez que se contratan con tanta antelación porque así se "garantiza que se cumplan los plazos establecidos y su calidad, teniendo además la opción de renovar automáticamente con ellos para la siguiente Navidad".

Según recoge el contrato, deberá ser 100% LED y tendrán que estar encendidas desde la misma hora que la iluminación de la vía pública y hasta las 01:00 horas, salvo el 25 de diciembre y el 1 de enero, que deberán prolongarse hasta las 05:00 horas.

Además, se exige que las diferentes decoraciones luminosas ofrezcan una imagen de conjunto uniforme y coherente, respondiendo a un mismo estilo y a unos colores cálidos y acordes a una estética tradicional. Asimismo, antes de que finalice el mes de enero la empresa deberá tenerlas completamente desmontadas.