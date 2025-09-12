Detenido en Vigo tras ser interceptado con hachís, cocaína y más de mil euros en efectivo

La Policía Local de Vigo detuvo el martes a un hombre, de 44 años, que circulaba de forma "errática, cambiando de carril de manera continua y zigzagueando entre los demás vehículos". Tras darle el alto, los agentes encontraron hachís, cocaína y más de mil euros que pertenecían al detenido.

El suceso ocurrió sobre las 20:00 horas en la calle Travesía de Mantelas. Realizando labores de vigilancia y control, los agentes observaron un turismo que les precedía y que estaba realizando "una conducción errática, cambiando de carril de manera continua y zigzagueando entre los demás vehículos".

Una vez con el coche detenido, el hombre arrojó entre unos matorrales un objeto que luego se constató que se trataba de un envoltorio de plástico con hachís. El vehículo entorpecía el tráfico y los agentes le indicaron dónde situarlo. En este momento, volvió a tirar otro envoltorio con esta droga a la acera, que la policía recogió.

Entonces, los agentes procedieron a la identificación del sujeto. Durante la inspección en el interior del vehículo, descubrieron bajo el parasol derecho 1320 euros en efectivo, distribuidos en fajos de distinto valor. A mayores, en la funda del móvil encontraron otro envoltorio de plástico que, esta vez, contenía 0,2 gramos de cocaína.

En consecuencia, la Policía Local de Vigo procedió a su detención por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública.