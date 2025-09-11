Vigo, más cerca de recuperar los exámenes del MIR: "Exijo que lo aseguren inmediatamente"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a insistir en que Vigo tiene que ser uno de los lugares donde se realicen los exámenes del MIR, una batalla que comenzó el pasado 24 de julio, cuando se conoció que la ciudad olívica había quedado excluida.

Ahora, según Caballero, tanto la ministra de Sanidad, Mónica García, como su homólogo en la Xunta, Antonio Gómez Caamaño, "empiezan a dar marcha atrás" y "a hablar" de que este año sí que se realizarán las pruebas en la ciudad olívica, después de que le remitiese una carta a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, "de la que responde políticamente la ministra".

"Cogieron miedo", ha asegurado el regidor en un audio remitido a los medios. "Vieron otra vez que la ciudad de Vigo iba a pasar por encima de ellos y la ministra y el conselleiro parece que están hablando", ha añadido.

"Yo les exijo que inmediatamente aseguren que Vigo tiene exámenes MIR este año que viene", ha sentenciado Caballero, que ha incidido en que tanto BNG como PP se han quedado "calladitos, obedeciendo a sus jefes de Santiago".