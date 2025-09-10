Retenciones en la AP-9: varios accidentes colapsan el entorno de la ciudad de Vigo

Retenciones a la salida del túnel de Candeán en la AP-9, en Vigo, a 10 de septiembre de 2025 DGT

"Está Vigo colapsado", asevera un taxista de Vigo a Treintayseis. Un accidente registrado en la autopista AP-9 a primera hora de la mañana ha causado retenciones en el acceso norte a la ciudad, a su paso por el barrio de Teis.

La DGT ha explicado que la situación se ha normalizado. "Si estuviéramos en Sevilla lo entendería, pero llueve en Vigo y parece que todo el mundo se ha olvidado de conducir. Cada vez se conduce peor", asegura aun así el taxista.

Como recoge Europa Press, la DGT ha explicado que el siniestro se ha producido en el entorno de la salida de Teis y que se han registrado retenciones de hasta cuatro kilómetros. Las autoridades tuvieron que cortar el carril derecho en dirección a la ciudad olívica. Con todo, la circulación ya ha recuperado la normalidad.

Mientras, desde el CIAE 112 Galicia han informado de que el siniestro ha ocurrido sobre las 8:00 horas. Según varias llamadas de particulares, se ha producido una colisión por alcance "con nueve o diez" vehículos implicados, aunque sin que haya constancia de personas heridas.

"La gente comete muchos errores que con la carretera seca pueden solventar, pero con la lluvia no", explica el mismo taxista a Treintayseis, enfadado después de que un coche casi impactara con él en un paso de cebra.

Más retenciones, más accidentes

Por otra parte, la DGT también informa de retenciones en otro tramo de la autopista. En este caso, se localizan en el entorno del kilómetro 153, en sentido decreciente, a la salida del túnel de Candeán, debido a un accidente. Allí se ha tenido que cortar el carril derecho.

Igualmente, hay retenciones en la AP-9 en la zona del aeropuerto y del Instituto Ferial de Vigo, en el kilómetro 158 en sentido Pontevedra, también por un accidente.