Condenado a 8 años de cárcel un joven por violar y amenazar a una chica en Ponteareas (Pontevedra)

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a ocho años y cinco meses de prisión a un joven por violar y amenazar a una chica en Ponteareas, a la que conoció en un local de ocio nocturno.

Según recoge el fallo, ambos fueron a casa del condenado tras salir de fiesta, y fue allí donde se produjeron los hechos denunciados. Tras agredir a la chica, la obligó a darse una ducha y la amenazó diciendo que "si le decía algo a la policía iría a por ella". La víctima consiguió huir de la vivienda y esconderse en un lugar hasta que llegaron los agentes de policía.

El tribunal considera acreditados "los hechos descritos en la declaración" de la denunciante, que se corrobora con los testimonios de los policías que acudieron al lugar donde se encontraba ella y de los de las amigas de esta, con las que intercambió mensajes por el móvil tras producirse la agresión.

Así, el joven ha sido condenado a ocho años y cinco meses de cárcel y deberá indemnizar a la joven con 10.000 euros.

Condenado a dos años de prisión

La Audiencia de Pontevedra también ha condenado a dos años de cárcel a un hombre por un delito de apropiación indebida.

Según recoge la sentencia, el investigado no devolvió dos máquinas excavadoras a una empresa con la que tenía un contrato de arrendamiento, y tampoco pagó las cuantías de dinero que les debía.

El tribunal ha absuelto al hombre del delito de desobediencia del que también se le acusaba.