Abel Caballero: "Si la Xunta rebaja el canon de Sogama, yo bajo la tasa de la basura"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a apuntar a la Xunta de Galicia como responsable de la subida de la tasa de basura y propone que, si el gobierno de Alfonso Rueda rebaja el canon de Sogama, el Concello bajará la tasa de basura.

"Yo le digo a la Xunta que mañana mismo Sogama retraiga la factura al nivel de hace un año y medio, y yo inmediatamente bajo la tasa de basura al nivel del año pasado", ha afirmado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recalcado que "no es dinero para el Ayuntamiento, esa subida es dinero para Sogama".

El alcalde ha explicado que el Concello pagaba 62 euros por tonelada en 2023, mientras que el canon se sitúa ahora por encima de los 104,5 euros. "La Xunta de Galicia nos sube a Vigo casi 43 euros por tonelada", ha afirmado Caballero, que ha detallado que esto supone un incremento del 70%.

"Es un escándalo", ha incidido el regidor, que ha afirmado que, "de todos modos, la recogida de basura en Vigo está muy subvencionada". "El recibo en Vigo está en 123,7 euros de promedio; en Ponteareas, 154 euros; en Pontevedra, 131 euros; y en Ourense, 125 euros. Más caros que Vigo", ha sentenciado.

Facultad de Medicina y exámenes MIR

Además, Caballero ha aprovechado para volver a denunciar la exclusión de Vigo como sede de los exámenes MIR, así como el rechazo autonómico a una facultad de Medicina en la ciudad. "Hoy conocimos que otra vez vuelve a haber imposiciones de Santiago", ha señalado.

El alcalde hace referencia a que el gobierno autonómico "no ha dejado" matricularse a 20 alumnos de sexto de Medicina en el Álvaro Cunqueiro. "Los obligan a ir a Santiago. Por tanto, otra vez la Xunta de Galicia dándole la prioridad a Santiago por encima de Vigo", ha denunciado.

Al respecto, ha pedido explicaciones a la Xunta. También ha repetido su demanda de una facultad de Medicina en la ciudad, porque es "la decimocuarta ciudad en tamaño de España y no hay facultad de Medicina".

En cuanto a los exámenes MIR, ha reiterado sus acusaciones al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño. Caballero considera que tuvo la oportunidad de reclamar a Vigo como sede de estas pruebas, pero que "no formuló" las alegaciones.

PP de Vigo: "Caballero ha perdido el norte"

Además, el alcalde ha criticado la actitud de la oposición, ya que considera que tanto el PP como el BNG de Vigo se han mantenido "callados" al respecto. Los populares han respondido, indicando que "cada día más claro que Caballero ha perdido el norte".

Los populares han recordado que presentaron una declaración institucional para denunciar la exclusión de Vigo como sede de los MIR y "él la vetó". "Antepuso sus ataques a la Xunta a la defensa de la ciudad de Vigo", ha criticado su presidenta, Luisa Sánchez.

Sobre la Facultad de Medicina, han indicado que votaron a favor de ella en el Pleno y, sobre el recibo de la basura, Sánchez ha señalado que es "él quien decide el importe del recibo". Además, la popular ha vuelto a señalar como origen del problema una ley estatal aprobada por el PSOE.

"En toda España están subiendo los impuestos municipales de la basura. Y Sogama no opera fuera de Galicia. Ni siquiera opera en toda Galicia. Que deje de engañar a la ciudad de Vigo", ha concluido la presidenta del PP de Vigo.