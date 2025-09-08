Detenido un hombre en Vigo tras acosar a varias personas en el centro por su orientación sexual

La Policía Nacional de Vigo ha detenido a un hombre por un presunto delito de odio. El arrestado había proferido insultos homófobos —alzando la voz y en repetidas ocasiones— hacia personas que paseaban o trabajaban en una calle peatonal del centro.

Según ha comunicado la Policía, el acoso "llegó a tal punto" que una de las víctimas se vio obligada a abandonar varias veces su puesto de trabajo debido a la "humillación que esta persona le causaba".

Los hechos se remontan a finales del mes de agosto. Entonces, se notificó por primera vez la presencia de este hombre, que estaba increpando a cuatro mujeres.

La denunciante paseaba de la mano de su pareja y en compañía de otras dos mujeres. Entonces, el varón les empezó a gritar, insultándolas por su orientación sexual y repitiendo las frases en bucle mientras las miraba fijamente.

Agentes de la Policía Nacional se trasladaron a la zona y fueron informado de que no se trataba de un hecho aislado. Así lo expresó un trabajador de la zona, que explicó que había sido víctima de ese comportamiento en repetidas ocasiones.

Al parecer esta situación se venía produciendo durante los últimos tres meses. Este trabajador sufrió estrés y ansiedad a causa de esta humillación pública, por lo que se vio obligado a abandonar su puesto de trabajo en diferentes momentos.

Tras escuchar los testimonios, los agentes procedieron a la detención del implicado por un delito de odio e informaron a las víctimas de la conveniencia de denunciar unos hechos que podían llegar a alargarse durante más de dos horas.