El PP de Vigo denuncia que Caballero invierte en cultura menos que otras ciudades gallegas

El PP de Vigo acusa al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, de no invertir en cultura y hacerlo con un gasto menor a otras ciudades gallegas como Santiago o A Coruña. Los populares aluden a un informe del Consello da Cultura Galega, que cifra en un 5,2% sobre el gasto total el importe dedicado a actividades culturales en la ciudad. En A Coruña está en el 11% y en Santiago en el 12%.

En un comunicado, el grupo popular denuncia "absoluta falta de interés" por parte del alcalde.

"La cultura, junto con las políticas sociales o el fomento del deporte, es un área en la que el gobierno de Vigo está habituado a racanear con los recursos", ha comentado en este sentido el concejal Fernando González Abeijón.

El mismo estudio sitúa el gasto por habitante de la ciudad en cultura en 48,6 euros, por debajo de los 141,23 euros de Santiago o los 121,50 de A Coruña. También están por delante Pontevedra, Ferrol o Lugo, cercanos a los 60 euros por persona.

Los populares critican asimismo que Caballero se "limite a los escenarios donde pueda ejercer de telonero".

González Abeijón señala también que el informe se sirve del gasto trasladado a Hacienda, por lo que "no cuenta todo lo que el gobierno local hincha las cuentas y no sirve presumir de

récords históricos de los presupuestos más altos. Lo que vale es lo que efectivamente se ha ejecutado, y ahí, el gobierno del señor Caballero siempre falla. En concreto, un 40% cada año. Así puede seguir engordando la hucha de los remanentes".