Vigo inaugura el nuevo paseo de Samil: "Es una revolución, una nueva forma de disfrutar la playa"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha inaugurado este viernes el nuevo paseo de la playa de Samil. Así, con el fin del verano, la ciudad olívica pone fin a la primera fase de la transformación del arenal y su entorno.

"Dejadme que lo diga como los siento: esto es una revolución", ha afirmado el alcalde de Vigo ante los medios de comunicación, que define la obra como "la nueva forma de entender la playa de Samil.

Tras el corte de la cinta, el paseo ha quedado abierto para todos los ciudadanos. Algunos de ellos se han acercado al regidor socialista para agradecerle su trabajo.

Caballero en la inauguración de la nueva playa de Samil Treintayseis

"Bajo mi punto de vista quedó muy bien, quedó bonito, quedó muy amplio", ha comentado a Treintayseis un vecino que paseaba en ese instante por Samil. "Una propuesta muy buena, porque todo lo que sea recuperar las dunas de la playa es bueno para la ciudad", ha asegurado otra vecina.

"Es una forma maravillosa de vivir, de estar y de disfrutar de una parte importante de la playa"; ha añadido Caballero, quien ha afirmado que el resultado de la obra ha superado su expectativa, "que era altísima".

El regidor socialista se ha mostrado orgulloso de una obra financiada por el ministerio de Transición Ecológica, cuya ministra, Sara Aagesen, visitó el nuevo paseo hace dos meses. Ya entonces la también vicepresidenta tercera y el alcalde lo calificaron de "éxito".

"Donde había ocho metros de paseo, ahora hay más de 12. Hay más paseo, pero nos encontramos que hay más playa, porque le acabamos de ganar sobre 15 metros. Y nos encontramos, además, con que hay una maravillosa duna que algunos taparon con un muro", ha recordado Caballero.

Cooperación entre administraciones

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,1 millones de euros financiados por el Gobierno de España. Una actuación que el Concello completó con la humanización de la avenida de Samil, lo que ha supuesto una inversión de 1,9 millones gracias también al apoyo de la "Deputación de Carmela Silva".

Caballero ha aprovechado, además, para recordar que el ministerio de Aagesen también aportará a Vigo seis millones de euros para la potabilizadora. "Una parte debería pagarlo la Xunta, porque da agua a Cangas, a Moaña, a Mos, y la paga Vigo", ha denunciado.

"Además de eso, nos acaban de dar una ayuda de dos millones de euros para Alcabre verde, para la conexión entre Alcabre y Navia y la Avenida de Europa", ha añadido el regidor socialista, que ha relatado que Aagesen tiene en su despacho el cuadro de Caballero cuando era ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones.