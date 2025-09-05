Ofrecido por:
Desconvocadas las protestas de Vitrasa: la empresa da marcha atrás a las sanciones a los conductores
Este lunes habrá una reunión con la empresa para formalizar el acuerdo y el comité valora positivamente "el cambio de actitud" de Vitrasa
Información relacionada: Los trabajadores de Vitrasa volverán a las calles de Vigo: protestas por sanciones por accidentes de tráfico
El comité de empresa de Vitrasa, concesionaria del bus urbano de Vigo, ha comunicado la desconvocatoria de las movilizaciones anunciadas para los días 10 y 18 de septiembre. La empresa ha rectificado con respecto a las sanciones impuestas a dos conductores que habían tenido accidentes de tráfico en su jornada laboral.
Según ha trasladado el comité, este lunes habrá una reunión con la empresa para formalizar el acuerdo, y ha valorado positivamente "el cambio de actitud" de Vitrasa. También han apuntado que antes de abrir un expediente sancionador "se deberían analizar y valorar los hechos con el comité de empresa".
Las protestas se habían convocado por la imposición de sanciones a dos conductores que habían tenido accidentes de tráfico en su jornada laboral. El comité advirtió de que "las condiciones de trabajo impuestas por la compañía y el intenso tráfico que registra la ciudad provocan una presión excesiva en el día a día del personal de conducción" y que esa situación "puede traducirse en errores y accidentes".
"Si para nosotros supone una carga emocional importante tener accidentes, que éstos sean sancionados añade más presión a nuestro trabajo", denunciaron. Asimismo, según Europa Press, matizaron que ninguno de los accidentes fue como consecuencia de saltarse las normas o incumplir el código de circulación.