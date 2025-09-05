Desconvocadas las protestas de Vitrasa: la empresa da marcha atrás a las sanciones a los conductores

El comité de empresa de Vitrasa, concesionaria del bus urbano de Vigo, ha comunicado la desconvocatoria de las movilizaciones anunciadas para los días 10 y 18 de septiembre. La empresa ha rectificado con respecto a las sanciones impuestas a dos conductores que habían tenido accidentes de tráfico en su jornada laboral.

Según ha trasladado el comité, este lunes habrá una reunión con la empresa para formalizar el acuerdo, y ha valorado positivamente "el cambio de actitud" de Vitrasa. También han apuntado que antes de abrir un expediente sancionador "se deberían analizar y valorar los hechos con el comité de empresa".

Las protestas se habían convocado por la imposición de sanciones a dos conductores que habían tenido accidentes de tráfico en su jornada laboral. El comité advirtió de que "las condiciones de trabajo impuestas por la compañía y el intenso tráfico que registra la ciudad provocan una presión excesiva en el día a día del personal de conducción" y que esa situación "puede traducirse en errores y accidentes".

"Si para nosotros supone una carga emocional importante tener accidentes, que éstos sean sancionados añade más presión a nuestro trabajo", denunciaron. Asimismo, según Europa Press, matizaron que ninguno de los accidentes fue como consecuencia de saltarse las normas o incumplir el código de circulación.