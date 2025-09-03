Trasladan al hospital a un vecino de Arbo (Pontevedra) tras sufrir un accidente con un chimpín

Un hombre ha sufrido un accidente con un chimpín este lunes en el municipio pontevedrés de Arbo, por lo que ha tenido que ser trasladado al hospital.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar en A Rocha, cuando el tractor de pequeñas dimensiones le cayó encima de las piernas.

Cuando el servicio tuvo conocimiento de lo ocurrido, en torno a las 18:45 horas tras recibir el aviso del 061, movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense, que llegó a aterrizar para facilitar la evacuación.

Con todo, el traslado se acabó realizando en una ambulancia. También fueron informados los bomberos de Ponteareas y la Guardia Civil, según informa Europa Press.